Планируют привлечь к занятиям физкультурой 52,5 тысячи севастопольцев

В 2025 году в городе запланировано проведение 355 спортивных мероприятий, в которых примут участие 52,5 тыс жителей города, доложил на аппаратном совещании 30 июня начальник управления спорта Сергей Резниченко.

По его словам, детально узнать, как стать участником того или иного физкультурного проекта (летнего или зимнего), можно по QR-кодам на сайте управления спорта. На каждое мероприятие можно записаться, подав заявку с контактными данными.

Так, с 15 июля стартует месячная акция «Научись плавать» на пляжах «Солнечный», «Омега» и «Учкуевка». Обучить азам плавания планируется более 500 детей в возрасте 6-12 лет.

Общегородская зарядка «С бодрым утром» уже проводится на 132 локациях в разных районах города. Всего планируется провести 555 зарядок без возрастных ограничений с прогнозируемым результатом — 26 тысяч посещений.

Научиться танцевать можно будет в августе на танцевальных уроках для детей и молодежи от восьми до 35 лет. Танцевать брейк, рок-н-ролл, а также освоить азы эстетической гимнастики прямо в городских парках помогут спортсмены городской Федерации акробатического рок-н-ролла и танцевального спорта.

С августа по октябрь в парке Победы и в сквере им.60-летия СССР возьмет старт акция «Бодрый шаг», с обучением северной ходьбе и с перспективой привлечения в качестве участников более тысячи человек.

Круглогодичную акцию «Золотая рыбка» для обучения плаванию детей от пяти до 10 лет запустят сразу в двух бассейнах — в Загородной балке и в Инкермане, с организацией приоритетных групп инвалидов в возрасте от 7 до 15 лет и членов семей участников СВО. Планируемый охват — более 900 человек.

Отдельно сообщено, что городские бассейны закроют на месяц на техническое обслуживание, а откроют в первых числах августа.

Проект «Плавание для всех» для пенсионеров, представителей социально незащищенных категорий и членов семей участников СВО запустят в трех бассейнах (еще и в бассейне на ул.Вакуленчука). Он будет реализовываться в выходные дни с 10.00 до 12.00. Плавать в эти дни и часы представители указанных категорий смогут бесплатно.

В проекте «Спорт — в каждый двор» задействованы 12 внутридворовых площадок, профессиональные инструкторы должны увлечь севастопольцев от пяти до 79 лет занятиями фезкультурой.

В ноябре-декабре планируется продолжить акцию «Фитнес-бабушка» и расширить ее до «Фитнес-дедушки».

Для справки: на 1 января 2025 года в Севастополе проживало 558 тысяч человек. занять физкультурой планируют почти каждого десятого.