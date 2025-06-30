Передавали врагу данные о военных объектах

Сотрудники ФСБ России задержали двух жителей Крыма, которые через мессенджер «Телеграм» передавали Службе безопасности Украины (СБУ) данные о критической инфраструктуре и военной технике на полуострове.

«Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ 1977 и 1993 г. р., осуществлявших в интересах украинских спецслужб фото- и видеофиксацию объектов критической инфраструктуры и военной техники на территории региона, с указанием координат их места расположения и категории сотрудников, дислоцирующихся на объектах», — сообщили в в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

От задержанных получены признательные показания. Они передали донные о военном объекте в Ялте, передвижении составов с топливом и расположении комплекса «Панцирь-С». Отснятые по заданию кураторов материалы крымчане отправляли в украинский телеграмм-бот для последующего использования в интересах иностранной разведки.

В отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Государственная измена», они содержатся под стражей. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

ФСБ России обращает внимание, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве потенциальных исполнителей терактов и диверсий, и призывает российских граждан по возможности воздерживаться от использования мессенджеров «Телеграм» и WhatsApp с незнакомыми контактами.