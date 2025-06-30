К сентябрю закончат капремонт трех школ и двух детских садов

Капитальный ремонт еще пяти школ — вот-вот запустят в работу. Об этом 30 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил и.о. директора департамента капитального строительства Михаил Иванцив.

Ремонты выполняются в рамках регионального проекта: «Все лучшее – детям», в составе национального проекта «Молодежь и дети». Проект включает двухлетние и однолетние ремонты, с общим объемом федерального финансирования 930 млн рублей и дополнительными средствами, выделяемыми из бюджета Севастополя и межбюджетного трансферта правительства Москвы.

Как сообщил М.Иванцив, уже завершены работы по капитальному ремонту четырех объектов, начатых в 2024 году. Так, в качинской школе №13 (подрядчик ООО «Теплостройсервис») завершен ремонт тира и основного здания, что позволило даже провести в нем выпускной.

Продолжается ремонт еще в четырех прошлогодних объектах. В их числе — школа №9, в учебном корпусе которой удалось сохранить исторические оконные блоки. Для полной готовности осталось лишь благоустроить территорию.

Гимназия №10 (подрядчик АО «Севастопольстройпроект»), как следуют из доклада, будет полностью готова к августу. Столь же высокий процент готовности школы №41. Ее также обещают сдать к новому учебному году.

В текущем году начаты работы по школам 38, 14, 34 и образовательному центру им.Ревякина. Эти объекты планируется сдать в ноябре, правда, пока их готовность от 12% до 32%.

В 2025 году также ведется капремонт в двух детских садах — №13 и №27. Там ремонтируют помещения, меняют инженерные сети, благоустраивают территорию. Более половины объема работ уже выполнено. Детские дошкольные учреждения также обещают сдать к 1 сентября.