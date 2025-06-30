Девять кругов покосов

В Севастополе траву косят с апреля. Ведут борьбу с американской бабочкой и амброзией. По крайней мере на бумаге.

От травы пытаются избавиться регулярными покосами, доложила 30 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя и.о.директора департамента городского хозяйства Наталья Гуляева. Она пояснила, что ГБУ «Парки и скверы» запланировало выполнить девять покосов.

Еще часть территорий закреплены за муниципалитетами и за управляющими компаниями. В общей сложности, трава должна быть скошена на территории 833 гектара, из которых 453 га закреплены за ГБУ «Парки и скверы». Работы начались в апреле 2025 года.

К ведению ГБУ «Парки и скверы» относятся территории в Ленинском, Гагаринском (включая бухту Казачья), Нахимовском (включая Северную сторону) МО. В свою очередь, МО Балаклавский, Качинский, Андреевский, Верхнесадовский, Орлиновский, Терновский и город Инкерман косят траву на закрепленных за ними территориях, площадь которых составляет 130 га. Уже выполнено по разным районам от трех до шести кругов покосов. На придомовых территориях косят силами государственных управляющих компания. Им нужно скосить 250 га.

— На 27 июня, суммарная площадь (с учетом нескольких кругов покосов) составила две тысячи гекторов: ГБУ «Парки и скверы» скосили 1360 га, муниципалитеты — 473 га, УК – 237 га, — сообщила Н.Гуляева.

Борются с американской белой бабочкой и амброзией

Еще одна задача — защита от американской белой бабочки, против которой ставят фитосанитарные ловушки и ловчие пояса.

Губернатора особо заинтересовали способы контроля работ, выполненных силами управляющих компаний. Его не удовлетворил ответ, что методом контроля является предоставление в департамент планов-графиков и фотоснимков. Ему также показалось неубедительным, что ответственные сотрудники не присутствуют во время ночной фитосанитарной обработки растений от белой бабочки.

— Сложно в ночное время контроль осуществлять? Сфотографировать сегодня — дело нехитрое, — заявил он и поручил усилить фотоконтроль, дабы точно удостовериться, что работа действительно выполняется.

На совещании также рассмотрели вопрос по выявлению и удалению по всему городу очагов амброзии. По словам руководителя горхоза, от этого злостного сорняка уже обработано 1705 га.

Н.Гуляева призвала граждан сообщать об очагах поражения амброзией через систему «Безопасный город» по номеру 112; через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе»; по телефону +7 (8692) 77-75-47 (ГБУ «Парки и скверы») или

на электронную почту: gbu-parki@sev.gov.ru или gbu_parki@mail.ru.