У Центрального рынка ремонтируют ливневку

Уже заменили решетки, в ближайшее время участок заасфальтируют и выровняют с основной дорогой.

На перекрестке улиц Партизанская и Новороссийская специалисты водоканала выявили аварийную часть ливневой канализации и приступили к ремонту.

— Там конкретно провалились решетки, которые необходимо отремонтировать — довести до уровня требований ГАИ. Мы определили объем работ и начали работы по восстановлению. Движение транспорта, к счастью, не пришлось останавливать, — сообщил начальник службы ливневой канализации ГУПС «Водоканал» Владимир Олефиренко.

Он рассказал, что перед началом работ специалисты обследовали подземные коллекторы телекоммуникационным оборудованием и выяснилось: они находятся в надлежащем состоянии. Затем была проведена очистка ливневого колодца и его выравнивание. На данный момент рабочие устанавливают решетки на необходимый уровень.

— Выполнена половина работ. Осталось только поставить решетки, залить бетон и дать ему выстояться. Когда бетон застынет, сверху мы выложим слой асфальта, выронив его с основной дорогой и откроем участок для движения, — уточнил начальник службы ливневой канализации.

Работы на пять лет

Общая протяженность городских ливневок — 76 км. В хозведении водоканала — 26 км, большая же часть закреплена за другими ведомствами: Автодором, управляющими компаниями. Но есть и бесхозные участки.

В сентябре 2019 года городское правительство утвердило схему ливневой канализации Севастополя с перспективой строительства до 2035 года. В том же году компания из Казани ООО «Авиакомпания «Авиамониторинг» за пять млн рублей в течение года изучала интенсивность дождей в Севастополе и разрабатывала оптимальную для города схему ливневок, рассчитала число коллекторов, которые нужно построить, выбрала лучшие места для расположения локальных очистных. В общей сложности строительство общегородской ливневой канализации потянуло на 20 миллиардов рублей.

Через два года руководство города снова вернулось к обсуждению создания системы ливневой канализации. Тогда директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов обещал, что проект реализуют до 2024 года. Он говорил, что новые ливневки закладывают на отдельных участках и в рамках капитального ремонта дорог. В том же году контракт на проектирование и обустройство системы ливневок с локальными очистными сооружениями и глубоководным выпуском в районе Карантинной бухты был заключен с московским ООО «СоюзДонСтрой». Готовый проект город должен был получить в 2023 году, а построенный комплекс — в 2025.

— Ранее была утверждена схема-намерение и она была сделана с «генеральским запасом»: рыть напрямую через горы и долины, разрушая дороги, дома и целые архитектурные ансамбли. Подумали и после обсуждения, решили, что будем строить участками, —объяснил В.Олефиренко.

По его словам, сейчас работают над первым этапом строительства в Ленинском районе. Его стоимость оценивается примерно в пять миллиардов рублей. Специалист отмечает, что не всё так просто: земля под локальные очистные сооружения (ЛОС) все еще не выделена. Идет спор с Министерством обороны. В любом случае начальник службы ливневой канализации смотрит на ситуацию оптимистично, считая, что городская система ливневок будет обязательно построена. И даже называет предполагаемый срок — через пять лет.