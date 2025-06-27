Севастопольские альпинисты успешно выступили в Красноярске

Именно в Красноярске с 20 по 23 июня проходил 4 этап Кубка России по альпинизму в скальном классе, сообщается на страничке в телеграм-канале Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя.

Соревнования проходили в условиях серьезной конкурентной борьбы и были организованы в два этапа: квалификация и финал, который проходил на новых сложных маршрутах.

В результате соревнований женская связка из Севастополя (в составе Марии Звягиной и Елены Левиной) смогла в нелегкой борьбе завоевать «бронзу», а севастопольская спортсменка Дарья Ускова заняла пятое место.

В мужском зачете наши спортсмены были очень близки к пьедесталу: Игорь Ткачев занял четвертое место, Константин Комаров и Яков Мегер показали шестой результат.

Впереди у севастопольской сборной – соревнования разного уровня, с последующей перспективой участия в Чемпионате России по альпинизму в скальном классе. Последний пройдет в сентябре в Республике Ингушетия.

А в начале октября состоится заключительный этап Кубка России, местом проведения которого выбран Севастополь.