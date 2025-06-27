С 1 июля газ подорожает на 12,6%

Управление по тарифам приказом от 20 июня установило новые розничные цены на природный газ, реализуемый населению Севастополя.

С 1 июля 2025 года цена газа вырастет на 12,6% и составит 6962,53 руб./1000 куб.м (сейчас 6183,42 руб./1000 куб.м).

Тариф не зависит от разнообразия газового оборудования у вас в квартире или доме, будь то плита для приготовления пищи, водонагреватель, газовый котел или всё это сразу, а также от количества потребленного газа.

Розничные цены на сжиженный газ для населения также поднимут с 1 июля — до 54,66 руб.кг (было 48,78) — +12,1%