Парковку на пл.1 Мая закрыли на месяц

В Балаклаве ведется прокладка канализационного коллектора. Из-за этого на пл.1-го Мая с 27 июня до 26 июля платной парковочной зоны не будет.

Бесплатной тоже не будет.

Департамент транспорта Севастополя призывает оставлять автомобиль на бесплатной перехватывающей парковке на ул.Крестовского, 54, а передвигаться по Балаклаве на общественном транспорте — автобусе №27.

Расписание и схема движения автобусного маршрута №27 «2-е отделение Золотой балки – Кадыковский комбинат» можно посмотреть на сайте sevdortrans.ru.