Панораму и Исторический бульвар отремонтируют к концу 2026 года

Реставрировать живописное полотно панорамы Франца Рубо «Оборона Севастополя» начали в марте 2025 года и теперь работы идут полным ходом.

Журналистам рассказали о первых результатах реставрации самого большого предмета музейной коллекции Севастопольского музея обороны — полотна панорамы. В России панорамных полотен всего четыре.

Работы выполняют специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря. Однако сама возможность начать реставрационные работы полотна появилась после завершения ремонта в конце 2024 года здания Панорамы.

Экспозицию расширят до наших дней

— Сейчас мы уже закончили пусконаладочные работы. Наши специалисты притирают новые системы, адаптируют их под наш климат. На сегодняшний момент мы полностью ознакомились со всеми системами и эксплуатируем здания в штатном режиме, — рассказал директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

Он отметил, что реставрационные работы ведутся в круглосуточном режиме. Они длительные и кропотливые, но должны завершиться к концу 2026 года.

Экспозиция в Панораме будет полностью перестроенаи охватит период с момента основания до сегодняшнего дня, включая события Русской весны и СВО. Также будет рассказ о становлении города и выпавших на его долю испытаниях.

Покажут еще больше

Добавят новые маршруты. С этой цель на здании Панорамы сделали эксплуатируемую кровлю, которая в перспективе составит конкуренцию пока еще существующему кольцу обозрения. Там все готово, чтобы, поднявшись наверх, увидеть панораму города.

— Прежде такого не было, на крышу из экскурсантов поднимался только один человек — император Николай II, — констатировал М.Смородкин.

Откроют в конце 2026 года

К концу же 2026 года планируется полностью благоустроить территорию Исторического бульвара.

— Когда проект с предположительно положительными результатами выйдет из Главгосэкспертизы, будет заключен контракт с подрядчиком. Есть надежда, что это будет единственный поставщик, мы планируем, что к концу этого года работы физически начнутся, — сказал М.Смородкин.

Он прокомментировал информацию, прозвучавшую в ходе недавнего доклада губернатора Севастополя Михаила Развожаева Президенту страны относительно разработанного местными специалистами проекта благоустройства Исторического бульвара.

— Речь идет о доработке эскизного проекта благоустройства территории Исторического бульвара совместно с компанией-разработчиком. Этот проект мы видели. Он нас устраивает. Мы, конечно, еще раз на Архитектурно-художественном совете его рассмотрим. Уверен, что он понравится профессиональному сообществу. Если будут какие-либо замечания, предложения или доработки, мы их внесем, — пояснил М.Смородкин.

По его словам, необходимость доработки связана с моральным устареванием существующего проекта, она затрагивает элементы ограждения, восстановления смотровой площадки «Грибок», некоторые другие моменты, с учетом площади территории бульвара, составляющей 18 га.

В качестве примера уточнений руководитель музея назвал два фонтана, которые предложено сделать светомузыкальными, внеся современные технологические элементы.

С собственниками разберутся

По словам М.Смородкина, речь идет об объектах, расположенных на территории бульвара, чье существование пока не позволяет приступить к благоустройству. Всего таких объектов – 24, в том числе коммерческой и госсобственности.

К их числу относятся два объекта ДОССАФ — тир и парашютная вышка. Последняя физически уже не существует, никакая деятельность в этом направлении уже не ведется. Что касается тира, к нему было самовольно пристроено кафе, которое решением суда уже демонтировано.

— На сегодня коммерческих объектов осталось девять. Остальные относятся к городской собственности. Их физическое состояние различно, некоторые явно подлежат демонтажу. Самым сложным этапом являются переговоры, которые подчас уходят в споры и, как и ДОССАФ, в суды. С некоторыми частниками вопросы решаются, с другими пока нет, – сказал директор, высказав уверенность, что, несмотря на это, в итоге все они урегулируются.

Аттракционы под вопросом

По словам М.Смородкина, в сегодняшнем виде аттракционов на Историческом бульваре не будет. Причина – моральное устаревание. Однако решить их судьбу площадки аттракционов может разве что Архитектурно-художественный совет и жители города.

— Если горожане привыкли и считают площадку аттракционов каким-то знаковым архитектурным элементом, можно будет подумать о том, чтобы площадку оставить, но в более современном облике, — сказал директор музея.

Отреставрировали 250 кв метров полотна

При общей площади картины — 1610 кв метров, 900 кв метров составляет предметный план, пока закрытый подиумом. Еще одна интересная информация: на полотне изображено порядка четырех тысяч персонажей.

По словам главного хранителя музея Анны Стрижак, столь серьезные реставрационные работы полотна Панорамы не проводились никогда. Тем более такого уровня специалистами, которые буквально возрождают Панораму. Работа ведется поэтапно.

Выполнены специальные металлические конструкции и передвижные люльки для работы на высоте (высота картины — 14 метров).

Еще одна решенная проблема связана с фиксированием полотна снизу, для эффекта работы на ровной твердой поверхности.

Задействован весь Центр Грабаря

Как рассказал художник-реставратор Денис Самойленко, в настоящее время в работе над полотном Панорамы задействован весь Центр Грабаря, а художники-реставраторы (всего их до 40 человек) приезжают бригадами от пяти до 20 человек.

Они используют так называемые обратимые краски, которые при необходимости можно смыть. После этого на полотно наносится защитная пленка, как противодействие внешним воздействиям.

В ходе работ снимается профзаклейка, как результат консервации во время проведения строительных работ по зданию.

Следующий этап работы — заделка стыков, удаление пыли. Уже теперь идет восстановление красочного, невидимых со смотровой площадки.

По словам А.Стрижак, нынешнему проведению работ явно способствует установленная во время ремонта здания современная система кондиционирования и вентиляции. Именно она позволяет поддерживать необходимую для музейных предметов температуру и влажность.