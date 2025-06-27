Названы победители голосования по благоустройству территорий

В 2026 году в Севастополе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроят четыре территории: по одной в каждом из районов.

С 21 апреля по 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru 30 тысяч севастопольцев проголосовали за территории для благоустройства. В итоге большинство голосов в каждом районе набрали: в Балаклавском — сквер в районе ДК на ул.Тимирязева, 23 на Сахарной Головке (4476 голосов), в Гагаринском — территория в районе остановки «Автобат» на Фиоленте (1852), в Ленинском — сквер в районе дома №24 по ул.Гоголя (1306), в Нахимовском — зеленая зона по ул.Федоровской возле домов №47-59 в Любимовке (1869).

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Севастополе уже благоустроили 40 парков и скверов. В этом году приведут в порядок еще 10 территорий, за которые севастопольцы голосовали в 2024 году.

В этом году правила голосования изменили — выбирали не 10 территорий в каждом из муниципальных округов, а только четыре. Жители могли проголосовать за любое предложение в любом районе, хотя раньше — только в пределах своего муниципалитета. В департаменте городского хозяйства объяснили, изменили правила, «чтобы аккумулировать голоса севастопольцев на тех оставшихся территориях Севастополя, где более всего по мнению жителей необходимо благоустройство». При этом особо отметили, что к голосованию предлагались территории во всех муниципалитетах города.

Мы же отметим, что зеленая зона в районе ул.Садовой в Терновке набрала 3740 голосов, но проиграла Сахарной Головке с ее результатом в 4476 голосов.