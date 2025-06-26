За четыре недели эвакуировали 197 автомобилей

В среднем в день на штрафстоянку увозят семь автомобилей-нарушителей правил парковки.

В Севастополе с 1 июня начала работу созданная при департаменте транспорта Инспекция административной практики и контрольной деятельности. Ее задача — штрафовать и эвакуировать припаркованные с нарушением автомобили.

Как сообщили в департаменте транспорта за четыре недели инспекторы составили 231 протокол за нарушение парковки, а на штрафплощадку Севавтодора эвакуировано 197 автомобилей. По правилам, если водитель прибежит к своему автомобилю до начала движения эвакуатора, он отделается лишь протоколом и штрафом в 2250 рублей за несоблюдение правил остановки/стоянки.

Инспекторы работают совместно с Севавтодором, у которого есть девять автомобилей для эвакуации легковых транспортных средств и один — для эвакуации грузовых.

Простая математика дает такой результат: в среднем инспекторы эвакуируют лишь по семь автомобилей в день. Даже не все эвакуаторы для этого задействуют! Работают сотрудники инспекции на окладе.

Автомобили увозят на территорию стоянки Севавтодора на ул.Мечникова, 73 (заезд с ул.Коммунистической). Там по принципу «единого окна» владельцу эвакуированного транспортного средства оформят все документы для возврата, уплаты штрафа и стоимости услуг по эвакуации.

«Для оформления разрешения на возврат своей машины нужно с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства прибыть на стоянку, получить там копию протокола о задержании транспортного средства. Затем после составления протокола об административном правонарушении и получения отметки о разрешении на выдачу транспортного средства, в протоколе о задержании транспортного средства можно забрать автомобиль», — уточнил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.

Отметим, что инспекция не эвакуирует автомобили неинвалидов, припаркованные на местах для инвалидов. Этим занимается ГИБДД.

Уточнить был ли ваш автомобиль эвакуирован, можно в специально разработанном чат-боте в телеграм-канале «Штрафстоянка» или по телефону: +7 (978) 3000-323.