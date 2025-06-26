Волонтеры — люди, которые творят милосердие

С начала специальной военной операции они собрали, закупили и передали в гуманитарную миссию Севастополя средств и необходимых вещей на 700 млн рублей: каждый второй севастополец принял участие в благородном деле.

При Владимирском соборе-усыпальнице адмиралов продолжает деятельность Духовно-просветительский центр. В этом году проекты «Гуманитарная миссия в Севастополе» и «Духовно-просветительский центр имени святого князя Владимира» стали победителями городского конкурса социальных проектов, поэтому смогут сделать еще больше добрых дел.

Гуманитарная миссия

Деятельность гуманитарной миссии Севастопольского благочиния началась в феврале 2022 года и направлена на помощь нуждающимся людям, находящимся на линии боевого соприкосновения, полевым госпиталям, военным подразделениям, расположенным на линии боевого соприкосновения. В этом году правительство Севастополя поддержало проект, выделив на его развитие более двух миллионов рублей.

По словам руководителя гуманитарной миссии Екатерины Виноградовой, выделенные средства пойдут на оплату аренды склада, где собирается, проходит сортировку и упаковку гуманитарная помощь.

За счет гранта уже сделан ремонт помещения, которое ранее город выделил гуманитарной миссии, а еще деньги пойдут на ремонт автомобилей, которыми грузы доставляются на фронт.

— К сожалению, все машины достаточно старые, а дороги, по которым мы ездим, — это фронтовые разбитые дороги, на которых автомобиль быстро выходит из строя. Бывает мы попадаем под обстрел или дроновые атаки. Машины необходимо ремонтировать. Своих средств у нас нет. Поэтому грант позволит покрыть расходы на ремонт этих автомобилей и позволит поставлять гуманитарную помощь регулярно, ежемесячно, как мы это делаем сейчас, — рассказала Е.Виноградова.

По словам настоятеля Свято-Владимирского собора-усыпальницы адмиралов, Благочинного центрального округа Севастополя протоирея Сергия (Халюты), с начала специальной военной операции гуманитарным центром было собрано и отправлено на фронт необходимых грузов на 700 млн рублей.

— 700 млн рублей за четыре года — это очень много. Это каждый второй севастополец, который или перечислил деньги или закупил необходимое и принес в центр, — уточнил отец Сергий.

Каждый день в гуманитарной миссии на приеме работает до шести волонтеров, а еще 30-40 человек сортируют, упаковывают и грузят гумпомощь.

— Если честно, когда начиналась СВО, у меня было ощущение, что люди какое-то время будут помогать — два-три месяца, может полгода. Но прошло четыре года и у нас не бывает такого месяца, чтобы нам нечего было везти. Начинали мы с трех-четырех тонн груза, сейчас 25-30 тонн. С грузом ездят группы из 10 человек, они рискуют жизнью и чаще всего привозят грузы туда, куда другие волонтеры еще не добрались, — откровенничает настоятель. — Это очень важно. Наши волонтеры — это люди, которые творят милосердие».

Духовно-просветительский центр

Духовно-просветительский центр имени святого князя Владимира на свое развитие также получил от города грант — три миллиона рублей.

В связи с тем, что в 2023 году началась организация Свято-Владимирского мужского монастыря на территории Херсонеса, воскресную школу, которая там находилась, пришлось реорганизовать и перенести на территорию Свято-Владимирского собора-усыпальницы адмиралов.

— Мы обратились в правительство и в соответствующие структуры с просьбой о материальной помощи и получили городской грант на наше развитие, — отметил протоирей Сергий.

Теперь в центре города есть воскресная школа — место для сбора православных детей и духовно-патриотического воспитания, а также центр психологической помощи семьям. Сейчас объединение насчитывает порядка 200 детей. В центре также работают братство православных следопытов и спортивный клуб «Витязь». В этом году там планируют открыть взрослую воскресную школу и киноклуб.