Севастопольские альпинисты успешно выступили в Приэльбрусье

Третий этап Кубка России по альпинизму в скальном классе прошел в Кабардино-Балкарской Республике, сообщается на сайте городской Федерации альпинизма и скалолазания.

Выступление спортсменов усложнялось погодными условиями – неожиданной для лета низкой температурой воздуха и ливневыми дождями.

Впрочем, ни то, ни другое не помешало севастопольским участникам – воспитанникам спортивной школы № 7 показать отличные результаты.

«Среди мужчин первое место заняла севастопольская команда в составе Игоря Ткачева и Дмитрия Ющенко. Константин Комаров и Яков Мегер заняли пятое место. Среди женщин второй результат показали севастопольские спортсменки Елена Левина и Мария Звягина. Четвертое место – у Дарьи Усковой.

После соревнований в Кабардино-Балкарии севастопольские спортсмены поехали в Красноярск, для участия в 4 этапе Кубке России по альпинизму.

Там соревнования проходят на территории национального парка «Красноярские Столбы».