С циррозом печени и подагрой вас в СИЗО не отправят

Правительство РФ дополнило список тяжелых заболеваний, при которых подозреваемых и обвиняемых нельзя содержать в следственных изоляторах.

«Обновленный перечень сформирован на основании предложений Минздрава, уполномоченного по правам человека, Совета по правам человека и Общественной палаты», — отметили в пресс-службе кабмина.

Среди болезней, добавленных в перечень: астма, подагра, мочекаменная болезнь, эпилепсия, болезнь Паркинсона, осложнения при беременности, заболевания системы кровообращения и костно-мышечной системы, артроз, остеопороз, болезни сердца и клапанов сердца, фиброз и цирроз печени, врожденный ихтиоз, пузырчатка обыкновенная, дерматит герпетиформный, буллезный эпидермолиз.

Наличие у фигурантов дел заболевания из обновленного списка станут основанием для изменения меры пресечения с ареста на более мягкую, без содержания в СИЗО.

Дополнение списка заболеваний, при которых граждан нельзя содержать под стражей, направлено на обеспечение прав людей с тяжелыми недугами, которых еще не признали виновными в совершении преступления.