Привезли награды с соревнований по шашкам и шахматам

Воспитанник Малой Академии наук г.Севастополя, шашист Радомир Мельников -Баюн принял участие во Всероссийских соревнованиях по шашкам в Краснодарском крае и вернулся оттуда с наградами. Об этом сообщает пресс-служба Малой Академии наук.

Соревнования «Таманский полуостров-2025» проходили с 10 по 20 июня.

Р.Мельников-Баюн стал победителем и призером в четырех дисциплинах, в возрастной категории до 14 лет. В числе его наград – «золото» — в номинации «русские шашки» (молниеносная программа), «серебро» – по русским шашкам (быстрая программа), «серебро» — по стоклеточным шашкам (молниеносная программа), «бронза» — по стоклеточным шашкам (быстрая программа).

Заметных успехов добились также юные севастопольские шахматисты — участники 5-го этапа Международного шахматного фестиваля «Гран-При Черного моря» — «Каисса 2025», который проходил с 19 по 21 июня в Алуште.

Всего в турнире по быстрым шахматам состязались 115 спортсменов из 29 регионов России.

Севастополь представили воспитанники МАН Александр Царевский (педагог С.Анисковец) и Глеб Трудов (педагог И.Иванов). Первый стал обладателем «бронзы» в категории до 9 лет, второй завоевал «бронзу» в возрастной категории до 15 лет.