Приговорен к еще одному пожизненному сроку

Мужчина, отбывающий пожизненное наказание, признался в еще одном изнасиловании и убийстве.

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 58-летнему жителю Раздольненского района Крыма. Он признан виновным в совершении убийства 28-летней жительницы Красноперекопска.

Установлено, что в ночь на 11 августа 1997 года мужчина ехал на грузовике в поселок Межводное и подвез незнакомую девушку. В районе Черноморского канала он напал на пассажирку, совершил с ней насильственное преступление, а после — задушил. Убедившись, что жертва не подает признаков жизни, мужчина привязал тело к фрагменту бетонного столба металлической проволокой и сбросил в воду. Спустя время тело было обнаружено местными жителями.

На момент раскрытия преступления мужчина уже был осужден Московским областным судом в ноябре 2023 года за совершение аналогичных преступлений и отбывал пожизненное наказание в исправительной колонии особого режима «Черный дельфин».

Свою вину в совершении убийства он признал, подробно описав и продемонстрировав, как совершал преступление.

По совокупности приговоров судом мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.