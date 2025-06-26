Приглашают на праздник в честь Дня семьи

Семейный праздник в честь Дня семьи, любви и верности проведут в Малой академии наук 5 июля.

Поучаствовать в мероприятии приглашают учащихся 1-11 классов и членов их семей: родителей, бабушек, дедушек, братьев и сестер. Конкурс-игра пройдет под девизом: «Ваша семья – ваша команда!».

Каждая команда должна состоять, как минимум, из двух человек, один из которых – ученик.

Для участия в конкурсе необходимо до полудня 4 июля подать заявку, ее форму можно найти, перейдя по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/6853b320f47e7393405a24a2/.

Сами семейные командные соревнования состоятся 5 июля в 10.00 по адресу проспект Генерала Острякова, 163.

День семьи, любви и верности — праздник в России, который отмечается 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Официально установлен, как праздник, в России указом Президента от 28 июня 2022 года.