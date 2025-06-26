Оперу «Алеко» покажут в «Новом Херсонесе»

Руководитель театра — заслуженный артист России лауреат Государственной премии Российской Федерации Ильдар Абдразаков сейчас ведет работу над постановкой оперы «Алеко» Сергея Рахманинова, написанной по поэме Александра Сергеевича Пушкина. «Ильдар Амирович [Абдразаков] сам выступает режиссером и планирует исполнить главную роль. Премьера оперы изначально состоится в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес», а затем постановка будет представлена в концертном зале «Зарядье» и в Мариинском театре», — рассказала министр культуры России Ольга Любимова на совещании у Президента, посвященном запуску объектов культурных кластеров.

Еще одним долгожданным проектом в Севастополе станет создание Российской галереи искусства. Она откроется этой осенью экспозицией «Галереей героев Севастополя» — об истории города. Для посетителей нового выставочного пространства будут работать также и детский, и молодежный просветительские центры, а также центр цифрового искусства.

«Весной 2026 года мы представим в Российской галерее искусств очень яркий проект. Он будет посвящен творчеству гениального Александра Дейнеки, беззаветно любившего Севастополь и посвятившего ему большое количество своих произведений», — поделилась планами О.Любимова.