Охранителям общественного порядка добавили денег

С целью повышения эффективности и престижности службы в полиции дополнительно установлены два вида денежной выплаты. Решение принято 26 июня на заседании городского правительства.

Так, участковым и инспекторам по делам несовершеннолетних добавили ежемесячную выплату в размере 10 тыс рублей, сотрудникам патрульно – постовой службы полиции, а также сотрудникам, принимающих непосредственное участие в организации и обеспечении общественного порядка во всех культурно-массовых мероприятиях, 15 тысяч рублей.

Согласно заверению директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского, принятие постановления позволит повысить мотивацию, эффективность работы сотрудников, что в целом скажется на уровне правопорядка в городе.

Указанные выплаты сотрудники начнут получать с 1 июля.