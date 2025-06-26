На ремонт дорог к участкам в селе Полюшко выделили 37 млн рублей

Из Резервного фонда правительства Севастополя выделили 37 млн 773 тыс руб на благоустройство дорог, ведущих в земельным участкам, сформированным для предоставления или уже предоставленных участникам СВО. Речь идет об участках в селе Полюшко.

– Договаривались, что сейчас сделаем структуру дорожную и отсыпем дороги гравием, пока сети там не уложены.

– Принятие данного постановления позволит нам начать реализовывать мероприятия по обеспечению транспортной доступности данной категории граждан, обеспечению доступности земельных участков для скорой помощи и других служб, – пояснил и.о.директора департамента транспорта Станислав Таматаев.