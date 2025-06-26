На госпрограмму развития Крыма и Севастополя дадут еще три миллиарда

Финансирование госпрограммы развития Крыма и Севастополя в 2025 году превысило уже 112 млрд рублей. Сегодня планируется выделить еще около 3 млрд рублей, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«В текущем году финансирование мероприятий в рамках государственной программы развития Крыма и Севастополя уже превысило 112 млрд рублей. Сегодня направим на них еще около 3 млрд рублей», — приводит ТАСС слова премьера на заседании правительства 26 июня.

Глава кабмина подчеркнул, что благодаря госпрограмме по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя возведены в том числе инженерные сети, автомобильные и железные дороги, включая трассу Таврида, а также мост через Керченский пролив.

В январе глава государства Владимир Путин поддержал продление госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2030 года.