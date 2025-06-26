Гостевые дома приравняют к отелям «без звезд»

Это позволит легализовать сдачу такой недвижимости, поддержать малый бизнес и обеспечить туристов доступным жильем там, где нет гостиниц или они слишком дорогие.

На совещании в Государственной Думе, посвященном реализации закона «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов», обсудили содержание проекта постановления Правительства РФ о классификации гостевых домов. Документ проходит необходимые согласования в федеральных органах власти, его утверждение ожидается летом. В совещании приняли участие депутаты Думы, которые разрабатывали законопроект, а также представители исполнительной и законодательной власти регионов.

Закон, регулирующий деятельность гостевых домов, был подписан Президентом России 7 июня. Новые правила распространяются в экспериментальном порядке на 17 регионов и федеральную территорию «Сириус». Для начала действия режима субъекты должны принять собственные законы.

Заместитель Министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков рассказал о Положении о классификации гостевых домов, где изложены минимальные требования к ним. Он отметил, что эти параметры аналогичны тем, которые установлены для отелей категории «без звезд». Он также отметил, что субъекты своими законами или нормативными актами могут устанавливать дополнительные требования к гостевым домам исходя из региональной специфики.

Эксперимент по легализации гостевых домов будет проводиться с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории Республики Алтай и Алтайского края, Дагестана, Крыма, Краснодарского, Приморского, Ставропольского краев, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областей, Кемеровской области — Кузбасса, а также города Севастополя и федеральной территории «Сириус».