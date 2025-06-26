Дорогу на маяк в Казачьей хотят осветить

Готовится документация по устройству на улице Военных строителей тротуаров и электроосвещения.

Проектирование выполняет ООО «Севастопольский Дорпроект». Тротуары и освещение устроят на автомобильной дороге 67 К-10 Севастополь – порт Камышовая бухта – бухта Казачья на участке длиной два километра: от ресторана «Бохо» до забора РЛС «Днепр».

Проектными решениями предусмотрено устройство с двух сторон тротуаров с тактильной плиткой, установка 9-метровых оцинкованных опор освещения, а также озеленение этого участка дороги.