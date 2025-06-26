Артбухту избавят от баров, кафе и сувенирных лавок

Постановление о проекте планировки и проекте межевания территории приняли 26 июня на заседании городского правительства. Речь идет о территории с кадастровым номером 91:03:001001 (Карантинная бухта), ее общая площадь в границах разработки проекта — 56 га.

Как доложила и.о. директора департамента архитектуры Юлия Шемонаева, изменения в документацию подготовлены в связи с необходимостью корректировки проектных решений по завершению строительства объектов культурного кластера и организации улично-дорожной сети.

– Процедура общественных обсуждений по проекту завершена 16 июня, поступило три предложения. Их проанализировали, заявителям даны аргументированные ответы, – доложила Ю.Шемонаева.

– Это Хрусталка и часть Артбухты с бульваром, – уточнил губернатор Михаил Развожаев.

Речь идет о 55 объектах недвижимости, которые собираются изъять или зарезервировать.

Под изъятия идут:

— все бары на «стометровке»

— здание пиццерии «Челентано» и кафе «Кочерга»

— здание с караоке-баром «Калипсо»

— бары напротив, исключая «Твой бар»

— территория бывшего SeаVas

— сувенирные лавки у дельфинария

— кафе и магазины вдоль пешеходной линии до переправы

Вместо перечисленного в обновленную версию документа 2019 года внесены изменения в схему застройки. В частности, добавляется археопарк. Также планируется «пересобрать» участки под инженерные сети и благоустройство.