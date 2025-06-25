Владельца «Тайгана» перевозят в Краснодар

«Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, переводится в медицинскую организацию города Краснодара для дальнейшего специализированного лечения», — говорится в сообщении министерства от 24 июня.

Пострадавшего перевозят реанимобилем службы санитарной авиации Крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Вечером 22 июня во время кормления хищников лев напал на О.Зубкова, причинив ему множественные травмы. Как уточнили в Минздраве Крыма, у него повреждены трахея, мышцы шеи, оторвана большая грудная мышца слева. Врачи ушили все повреждения, кровотечение остановлено, пациента стабилизовали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда).

Инциденты в парке «Тайган»

В 2021 году сотрудники ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбудили дело по факту нападения хищника на годовалого ребенка в сафари-парке, в результате которого он лишился пальца. В мае 2024 года Центральный районный суд Симферополя повторно рассмотрел дело в отношении директора О.Зубкова после инцидента с хищником и вынес приговор в виде одного года условного лишения свободы с испытательным сроком.

16 октября 2024 года сотрудница парка Леокадия Перевалова погибла во время уборки клетки с тремя львами в результате нападения хищников. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудили уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2. ст. 143 УК РФ).