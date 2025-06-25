Расследование в отношении директора 13-го завода завершено

Директор судоремонтного завода Черноморского флота обвиняется в превышении должностных полномочий при выполнении государственного оборонного заказа.

Следствием установлено, что в 2023 году в ходе исполнения государственного оборонного заказа в интересах Минобороны судостроительным заводом заключен многомиллионный контракт с индивидуальным предпринимателем Виктором Яковлевым на поставку оборудования. Контроль за исполнением контракта был возложен на П.Флорю.

С сентября по ноябрь 2023 года директор завода и представители подрядчика вносили заведомо ложные сведения в документы о стоимости оборудования и таким образом похитили более четырех млн бюджетных рублей.

В ходе предварительного следствия П.Флоря признал вину в полном объеме и добровольно возместил причиненный ущерб.