Расследование в отношении директора 13-го завода завершено
Как сообщило Главное военно-следственное управление Следственного комитета России, Павел Флоря признал вину и добровольно возместил ущерб.
Директор судоремонтного завода Черноморского флота обвиняется в превышении должностных полномочий при выполнении государственного оборонного заказа.
Следствием установлено, что в 2023 году в ходе исполнения государственного оборонного заказа в интересах Минобороны судостроительным заводом заключен многомиллионный контракт с индивидуальным предпринимателем Виктором Яковлевым на поставку оборудования. Контроль за исполнением контракта был возложен на П.Флорю.
С сентября по ноябрь 2023 года директор завода и представители подрядчика вносили заведомо ложные сведения в документы о стоимости оборудования и таким образом похитили более четырех млн бюджетных рублей.
В ходе предварительного следствия П.Флоря признал вину в полном объеме и добровольно возместил причиненный ущерб.