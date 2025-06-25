Президенту доложили о строительстве культурно-образовательных и музейных комплексов

В режиме видеоконференции Владимир Путин 25 июня провел совещание по вопросам создания новых культурно-образовательных и музейных комплексов в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе.

Президент напомнил, что эти масштабные проекты реализуются с 2018 года: «Создаём современные выставочные пространства, художественные и хореографические школы, концертные и театральные залы для того, чтобы яркая, насыщенная культурная жизнь, интересные творческие события, лекции и мастер-классы стали более доступными для граждан нашей страны, чтобы люди, особенно молодые люди, молодёжь, могли дома, в своём регионе на самом высоком уровне обучаться творческим профессиям».

В настоящее время в эксплуатацию введено 33 из 46 объектов, входящих в состав культурно-образовательных комплексов.

Из-за того, что у каждого региона была своя потребность — в видах творческих школ, в объемах площадей для музеев, концертных и театральных залов, — культурные комплексы отличаются по объектам строительства, оснащению. При этом каждый из них обладает своей уникальной архитектурой, что, конечно же, будет подчеркивать самобытный облик каждого из городов. Понятно, что и темпы создания культурных центров разные, отметил Президент.

— Вместе с тем обращаю ваше внимание, что всё это не может быть причиной для бесконечное затягивания сроков сдачи объектов, — особо подчеркнул В.Путин. Сегодня он хотел услышать, в какой стадии находится строительство каждого объекта, какие есть сложности, что мешает более активно идти вперед. И главное, конкретные сроки полного ввода в эксплуатацию.

Первым президенту докладывал вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, все объекты планируется завершить в 2026 году: «Мы расписали графики ввода помесячно, каждый объект каждый месяц, потому что не только закончить, но и оформить, запустить в эксплуатацию, подготовить его надлежащую эксплуатацию и использование — это огромная работа, которую мы совместно делаем с Министерством культуры».

В Калининграде уже введены в эксплуатацию 12 из 14 объектов, в Кемерово — девять из 12, Владивостоке — 10 из 13.

В Севастополе введены два из семи объектов: хореографическая академия и дом для сотрудников культурного кластера. Осенью должны ввести музейный комплекс. Строительство оперного театра должны закончить в 2026 году.

«Здесь нам постоянно мешают, конечно: обстрелы, атаки различными средствами, беспилотными летательными аппаратами. Несмотря на это, стройка идет. В следующем году мы планируем сдать этот объект. Готовность — 67 процентов. Все сложности преодолены, работа настроена. Это сложнейший технологический объект, который находится в красивейшем месте на мысе Хрустальный», — пообещал М.Хуснуллин.