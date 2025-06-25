По местам силы: поход выходного дня

Что такое место силы? Как объяснить повышенный интерес людей к таким местам на планете?

«Севастопольская газета», вооружившись интернетом, составила для читателей краткий перечень таких загадочных мест в Севастополе и Крыму. Тем более, что сейчас самое время отправиться на поиски этих природных источников энергии, чтобы ощутить связь с мирозданием.

Всё — от Кастанеды

Как оказалось, термин «место силы» впервые появился в книге известного писателя Карлоса Кастанеды. Он описал свой опыт общения с индейцами, которые знали расположение мест силы, как участков, излучающих энергию, помогавших им в ритуалах и оказывающих благотворное воздействие. По Кастанеде, места силы — это географические зоны, обладающие значимыми для людей энергетическими полями. Там обычно строили храмы, монастыри, церкви, капища, дольмены, там часто происходили некие аномальные явления, связанные с выходом энергии.

Паломничество к таким местам стало трендом нашего времени и даже популярным направлением туризма. К слову, в Крыму мест силы предостаточно.

Храм Солнца

Он расположен над Ласпинской долиной, у подножия горы Ильяс-Кая. Его вид напоминает раскрытую чашу, обрамленную каменными скалами-лучами. Когда появилось название «Храм Солнца», точно неизвестно. Предположим, что невероятно популярным это место стало не более 30 лет назад. Теперь же говорят, что посещение «Храма Солнца» помогает найти решение жизненных проблем. А еще туда идут за исполнением заветных желаний. Но проводники предупреждают, что желания должны быть не сиюминутными, а хорошо обдуманными. А то ведь пожелаешь чего-то, что может испортить жизнь другому человеку, и потеряешь больше, чем обретешь.

Говорят, что в «Храме Солнца» и на вершине Ильяс-Кая очень мощная энергетика, которую ощущают все, кто пришел сюда медитировать.

Для исполнения желания нужно взять с собой воду. На месте следует смочить руки, омыть лицо и руки до локтя, а потом стряхнуть капли с пальцев, чтобы сбросить все лишнее и обременительное. Но это будет лишь первый этап. Затем надо будет дойти до центрального камня — алтаря, положить туда приготовленное подношение (обязательно экологичное!) и начать медитировать, помня об эффекте бумеранга.

Загадочный Меганом

Мыс Меганом — это еще одно место силы. Его территория была заселена с древности, еще с эпохи бронзы, о чем свидетельствуют найденные стоянки, относящиеся ко второму тысячелетию до н.э. Древние греки считали, что именно в этом месте текла река Стикс, по которой Харон переправлял души умерших в царство Аида. Правда, сейчас эта река называется иначе.

В интернете Меганом называют аномальной точкой планеты. Есть рассказы о неких желтых кругах, которые время от времени там появляются, а после исчезают. Они-то и привлекают уфологов и эзотериков.

Скельские менгиры

Эти загадочные каменные изваяния из мраморовидного известняка относятся к эпохе каменного века и неолита. Менгиры стоят в Байдарской долине в селе Родниковое. Раньше село называлось Скеля, поэтому менгиры скельские, а не сельские, как встречается на некоторых сайтах.

Менгиры были обнаружены в начале 20 века археологом Николаем Репниковым. Сейчас менгиры стоят прямо на въезде в населенный пункт, у сельского клуба. Найти их очень легко — их расположение отмечено табличкой с надписью: парк-музей «Менгиры». Это большие вертикально поставленные каменные обелиски. Собственно, название и переводится, как «длинный камень».

До сих пор неизвестно, кто и зачем их установил, но эзотерики считают, что они излучают энергию, наделяют силой и исцеляют. Для этого нужно прислониться к камням спиной, обнять его руками и загадать желание, которое обязательно сбудется.

Интересно, что менгиры по какой-то причине несколько раз перемещали. Так, в 2010 году по инициативе общественной организации «Туристический актив Крыма» Орлиновский сельский совет принял решение о возвращении третьего и четвертого менгиров на свои места. Работы по их установке были выполнены 26 ноября 2010 года.

Кстати, севастопольский краевед Анатолий Таврический, убежденный в силе менгиров, считает, что при проведении этих благоустроительных работ камни оказались перевернутыми. Во время пандемии он уверял, что именно из-за этого «начались все несчастья». И пока камни не перевернут обратно, ничто не наладится.

Крымские дольмены

Не все знают, что в Крыму, а не только на Кавказе, тоже есть эти древние мегалитические сооружения. Например, в районе Мангуп-Кале, а также в районе других пещерных городов находятся хорошо сохранившиеся дольмены. Они также сохранились на горе Кошка около поселка Симеиз.

При этом крымские дольмены отличаются от кавказских, ученые считают их таврскими могильниками.

Есть и альтернативное мнение: мол, древние строили дольмены, чтобы сфокусировать энергопотоки и очищать и восстанавливать организм.

Чтобы найти таврские дольмены на горе Кошка, надо выйти на смотровую площадку около сувенирных ларьков, перейти на противоположную от трассы сторону и подняться к радиовышке. Там, метрах в 10-15 слева, находится несколько невысоких разрушенных дольменов.

Если пойти дальше, можно найти еще, и даже в лучшем состоянии. Утверждают, что в этом месте очень сильная энергетика.

Люди идут к дольменам за здоровьем, утешением, решением житейских проблем, в поисках любимого человека, своего места в жизни. Говорят, ответ непременно будет. Иногда он приобретает форму череды событий, встреч, приводящих к изменению мировоззрений и судеб.

Косьмо-Дамиановский источник

Источник святых Косьмы и Дамиана тоже считается местом силы. Он находится на заповедных территориях под Алуштой, у подножия Чатыр-Дага. В этом месте на высоте 800 метров над уровнем моря есть мужской монастырь 19 века. Добраться до него можно на автомобиле или с экскурсией. Сам источник — это не только чудо природы, но и святыня. Рассказывают, что вода из него творит чудеса, особенно если его посещение придется на 14 июля — день поминовения основателя монастыря.

Пещерный монастырь Шулдан

Это небольшой пещерный монастырь, возникший, вероятно, в восьмом веке. Он расположен к северу от села Терновка в обрывах скалы Шулдан, что переводится как «отдающий эхо». Из монастыря открывается редкий по красоте вид на Шульскую долину. А сияющий купол башни на скале Шулдан виден за десятки километров.

Монастырь высечен в скале. Говорят, что его основателями были беглые византийские монахи, тогда церковь боролась с иконопочитанием. Расширяться обитель стала позже, в годы расцвета княжества Феодоро на Мангупе. Но в 15 веке его уничтожили османы. Монахи вернулись в Шулдан в 19 веке, а в 20-м его закрыла советская власть.

Новая жизнь монастыря началась в новом веке, когда там поселились отшельники Анатолий и Давид. Современный вид, с сияющим на солнце золотым куполом, Шулдан приобрел, когда там организовали реабилитационный центр для алко- и наркозависимых. Правда, со временем центр закрыли, поскольку настоятели так и не смогли пробиться сквозь бюрократические препоны.

Шулдан до сих пор остается уголком отдаленности и отрешенности, но вполне доступным. На вершину скалы ведет две тропы. Первая — короткая, но для отчаянных экстремалов. Вторая — пологая и под покровом леса. Подъем по ней хоть и комфортней, но займет больше времени.

Сосчитать все места силы в Крыму почти не получится. Для кого-то это Карадаг, для других — Демерджи, для третьих — Древний Херсонес... А еще есть Аю-Даг, мыс Айя, Куш-Кая. Можно сказать, что весь Крымский полуостров и есть место силы. Мы же в это верим!