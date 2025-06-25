Новые катера и в этом году на линию не выйдут

На сегодняшний день готовность одного пассажирского судна проекта PV20S составляет 98%, другого — 90%. Швартовые и ходовые испытания новых катеров могут быть проведены в конце этого года.

Два новых катера проекта PV20S доставили в Севастополь в декабре прошлого года. Для достройки их разместили на территории СРЗ «Вымпел» в Камышовой бухте.

Как сообщили «Севастопольской газете» в департаменте транспорта, суда проходят дооборудование: «Ориентировочный срок проведения ходовых испытаний судов и их передача ГУП «Севэлектротранс им.А.С.Круподерова — до конца 2025 года. Суда выйдут на внутригородские перевозки после регистрационных действий».

Готовность трех других пассажирских катеров, которые строят для Севастополя в Самаре, на сегодня — лишь 60%.

Напомним, строительство пяти новых пассажирских катеров для курсирования через Севастопольскую бухту началось в 2020 году, но застопорилось из-за проблем с поставками импортных комплектующих. Тогда правительство Севастополя контракт с подрядчиками не разорвало, а разрешило предприятию-заказчику «Севэлектроавтотранс» продлить его на два года.

Два катера, которые строили на судостроительном заводе «Ростр» в Новой Ладоге, были спущены на воду 27 октября прошлого года. Еще два месяця потребовалось, чтобы отбуксировать их в Севастополь.

Оставшиеся три пассажирских катера строит ЗАО «Нефтефлот» в Самаре. Согласно изначальному контракту, суда должны были поставить в город до 1 мая 2022 года. Общая стоимость контракта в то время составляла 1,245 млрд рублей.