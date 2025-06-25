Эксперты посмотрели на гранит

Члены архитектурно-художественного совета отправились на ул.Адмирала Октябрьского, чтобы посмотреть на два варианта облицовки подпорных стен.

Напомним, что из четырех предложенных подрядчиком вариантов облицовки отобрали два: светло-серый гранит Мансуровского месторождения и рыжеватый — Южно-Султаевского. Для окончательного решения было предложено посмотреть образцы при дневном освещении прямо на подпорной стене.

Напомним, что за гранит из Южно-Султаевского месторождения — натуральный камень с четкими кирпично-красными мазками, с теплым, насыщенным оттенком выступали на заседании председатель архитектурно-художественного совета Максим Жукалов и главный инженер проекта компании «ВАД» Денис Бусыгин.

А светлый — Мансуровский — понравился большинству членов совета. Остались они при своем мнении и после увиденных образцов облицовки, сообщил «Севастопольской газете» член архитектурно-художественного совета Александр Бурцев.

Как объяснила Людмила Борденюк, для принятия окончательного решения нужно учитывать соответствие оттенка гранита существующей застройке, долговечность материала, его визуальную привлекательность, а также особенности укладки и обслуживания. Гранит должен гармонично вписаться в городской ландшафт ул.Адмирала Октябрьского.

Еще один член архитектурно-художественного совета, председатель постоянного комитета заксобрания по градостроительству Константин Пирогов рассказал, что изначально многие склонялись к светло-серому Мансуровскому граниту, а после презентации обоих видов камня на стройплощадке в естественном освещении мнение свое изменили. Теперь большинство совета отдает предпочтение граниту красно-кирпичного оттенка. По мнению К.Прирогова, на стыках плиток светлого гранита со временем проявятся ржавые пятна. Также в процессе старения камень приобретет неряшливый вид, на это повлияет и очень насыщенный трафик на ул.Адмирала Октябрьского. Но окончательное решение, по его словам, будет принято большинством голосов, когда все члены архитектурно-художественного совета выскажут свое мнение.