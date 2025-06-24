В Луначарском покажут «Историю одной любви»

Премьера мелодрамы по пьесе Константина Симонова пройдет на малой сцене 27, 28 и 29 июня. В День семьи любви и верности, 8 июля, спектакль покажут на основной сцене театра им.Луначарского.

История любви есть у каждого. Она понятна, потому что про людей. Интересна, поскольку каждый человек в определенных обстоятельствах проявляет себя по-своему. Сюжетная линия— классический любовный треугольник — жена, муж и старый приятель, который спустя 10 лет неожиданно появляется на горизонте и заявляет о себе и своих чувствах. Он появляется в семье друга, когда там и так не все гладко.

Пьеса написана К.Симоновым в 1940 году, время действия — 1939-й, место — Москва. В пьесе затронуты важные человеческие ценности — любовь, доверие, честность. По словам режиссера-постановщика спектакля «История одной любви» Александра Борисова, это и его личная история тоже. Это история про то, как сохранить себя, отношения и семью, научиться прощать и любить по-настоящему.

— Наша история особенная, поскольку, как заявлено, спектакль о любви, мелодрама — сразу начинается с конфликта, разрыва, непонимания и с достаточно серьезных испытаний, которые выпали на долю этой супружеской пары. А вот как они из этого выйдут, какими средствами преодолеют эти обстоятельства — расскажет спектакль, — держит интригу режиссер.

Актер театра им.Луначарского Илья Спинов в спектакле играет Алексея Маркова — мужа главной героини Екатерины. Они на грани расставания.

— Все сложности, с которыми сталкиваются герои, очень близки современному человеку с тем лишь исключением, что люди того времени были добрее, нежнее, а ценности — более чистые и искренние, — делится актер. — Когда я прочитал пьесу, то понял, что сейчас у людей мысли мелкие: не про человека больше думаем, не про большие ценности.

— Я играю Андрея Ваганова — директора института, человека солидного, который многого добился в свои 34 года. Он умеет добиваться своих целей. Для меня и в начале работы и сейчас краеугольный камень, как сделать этого персонажа таким, чтобы он не был отрицательным. Чтобы это был все-таки не отрицательный, а пусть неоднозначный герой. Потому что он, не смотря на то, что правильный, а в каких-то моментах даже благородный, совершает поступки, которые многие бы назвали плохими, — рассказал о своей роли Евгений Овсянников.

По его мнению, если играть Ваганова как подлеца, то пострадает история, она станет примитивней, а зритель потеряет возможность самостоятельно определить: кто есть кто.

В пьесе всего шесть персонажей, но спектакль будут играть два состава. Разные актеры — разные дарования, харизмы и разное осмысление ролей. Режиссер-постановщик рекомендует смотреть спектакль в исполнении обоих составов.