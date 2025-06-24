Температура на юге России вырастет до 30-35 градусов

«Во второй половине недели будет веселее и в Северо-Кавказском, и в Южном федеральных округах. Не будет совсем безоблачной погоды, но все-таки воздушные массы будут перемещаться с запада, поэтому температура повысится до нормы. К концу недели в Крыму температура будет повышаться до 30-34 градусов, в степных районах — до 35. В Краснодарском крае со среды значения будут в диапазоне 28-31 градуса, в конце недели — вообще 33 градусов. Но такой температурный фон близок к норме», — сказал он.

Р.Вильфанд пояснил, что в первой половине недели температура на юге будет преимущественно в диапазоне плюс 24-26 градусов.