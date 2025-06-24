Спасли лошадей от огня

За сутки в Севастополе пять раз тушили горящую траву и мусор.

В районе Федюхиных высот на открытой территории пламя охватило два гектара травы. С горящего поля сотрудники МЧС России вывели 20 лошадей в безопасное место. Животные и люди не пострадали, сообщили в пресс-службе УМЧС России по Севастополю.

Также возгорание травы на открытой территории площадью четыре гектара ликвидировали в районе улицы Энергетиков на Мекензиевых горах. Ситуацию осложнял сильный ветер, однако пожарные не дали пламени продвинуться к жилому сектору. Погибших, пострадавших нет.

МЧС России по Севастополю призывает соблюдать правила пожарной безопасности на природе! Использование открытого огня запрещено!