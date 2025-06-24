Севастополь присоединяется к эксперименту по гостевым домам

Но для этого нужно принять соответствующий региональный закон.

В Госдуме прошло совещание «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов». От заксобрания Севастополя участие в обсуждении принял председатель Владимир Немцев, а от правительства города — заместитель губернатора Мария Литовко.

Федеральный закон был принят 7 июня 2025 года, Севастополь стал одним из 17 регионов, в которых планируется провести эксперимент. Выбрали те, где наибольшее количество гостевых домов и проблема легализации их работы стоит наиболее остро.

— Мы провели мониторинг и выяснили, что из более чем 500 мест размещения только 200 классифицированы, — рассказала М.Литовко. По ее словам, благодаря федеральному закону правительство города теперь понимает, как в целом действовать: узаконить то, что имеется, и дать возможность тем, кто вел свою законную деятельность по размещению, продолжать ее вести.

Федеральный закон создает необходимую основу, но реальное регулирование будет происходить на региональном уровне. Поэтому в Севастополе уже разработан проект закона «О введении на территории города Севастополя эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов», который сейчас проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, рассказал В.Немцев.

— Важно понимать, что дальнейшее правовое регулирование и успешная реализация эксперимента будут зависеть от положения о классификации гостевых домов, которое предстоит утвердить правительству РФ. Мы внимательно следим за этим процессом и готовы оперативно вносить необходимые коррективы в наше региональное законодательство, чтобы создать максимально эффективную и прозрачную систему регулирования гостевых домов в Севастополе, — отметил спикер заксобрания.