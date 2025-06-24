Покажут, как учат врачей

Институт фундаментальной медицины 5 июля приглашает абитуриентов и их родителей на заключительный в этом году День открытых дверей.

Всех, кто желает связать свою жизнь с медициной, ждут встречи с волонтерами, а также ознакомительные лекции от директора института, заведующих кафедрами, представителей приёмной комиссии. Планируются мастер-классы по анатомии — «Азбука анатомии», физическому воспитанию и спорту — «Спорт — норма жизни», симуляционное обучение.

Институт расположен в Голландии, на ул.Курчатова, 7. Первые мероприятия стартуют в 10.00.

Институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения создан в СевГУ в 2023 году. Его целью является подготовка кадров для медицинской отрасли, в первую очередь для нужд здравоохранения Севастополя. Другие цели — развитие медицинских научных направлений университета: биофизики, жидкостного дыхания, искусственного интеллекта и новых направлений — медицинской реабилитации и фармакотерапии.