Нашли 100 млн на собачий приют

При корректировке бюджета города на 2025 год правительство Севастополя выделило средства на организацию приюта для бродячих животных.

Корректировку чиновники утвердили на заседании 23 июня. Как прозвучало, изменения в бюджете связаны с уточнением доходов и расходов на основе данных за январь-май этого года, а также из-за остатков средств прошлого года, их оказалось 2,98 млрд рублей.

Управлению ветеринарии при перераспределении досталось 100 миллионов рублей на оборудование приюта.

Губернатор Михаил Развожаев напомнил, что проблему с бездомными животными теперь должно решать именно это управление, потенциальный объект уже подобран, деньги выделены, осталось «продвинуться по этой задаче».