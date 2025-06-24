Кадастровые инженеры нередко ошибаются

Севреестр заинтересован, чтобы документы на землю готовили надлежащего качества, поэтому его специалисты проводят семинары и консультации для кадастровых инженеров.

Кадастровые инженеры выполняют замеры, устанавливают границы земельных участков, определяют технические характеристики капитального строительства, то есть подготавливают документы, необходимые для внесения сведений в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), такие как технические межевые планы и акты обследования.

В такой работе ошибки случаются. Для их исправления и недопущения в будущем специалисты управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя (Севреестра) проводят с ними разъяснительную работу, регулярные консультации и семинары.

— Иногда, к сожалению, они допускают ошибки при проведении кадастровых работ и вот для разрешения этих ошибок и предупреждения их возникновения в будущем мы осуществляем с ними тесное взаимодействие, — рассказывает заместитель начальника отдела учетно-регистрационных действий Севреестра Эльвира Никифорова-Сторожевская.

По ее словам, кадастровые инженеры не работают в Севреестре и не подчиняются управлению. Но поскольку им приходится работать в тесном взаимодействии, то Севреестр заинтересован, чтобы инженеры готовили документы надлежащего качества. Для этого ежедневно в телефонном режиме государственные регистраторы ведут консультации.

— Кроме этого, по вторникам у нас есть личный прием кадастровых инженеров, где мы тоже их консультируем по каким-то ошибкам, либо по вопросам, которые они нам задают. Также мы с ними раз в квартал проводим большой семинар-совещание, где рассматриваем основные вопросы, изменения законодательства в области недвижимости, разъясняем порядок осуществления учетно-регистрационной действий, — объяснила Э.Никифорова-Сторожевская.

Еще Севреестр ведет рейтинг кадастровых инженеров. С ним можно ознакомиться на официальном сайте управления http://sevreestr.ru/actions/gku/rating-ki/ и узнать, какие кадастровые инженеры входят в топ рейтинга.

Ошибок много

Ошибки, которые можно устранить в рамках проведения правовой экспертизы, устраняются регистратором, который связывается и с заказчиком и с исполнителем. А ошибки, которые уже внесены в ЕГРН, исправляются как реестровая ошибка, допущенная кадастровым инженером при проведении кадастровых работ. Она должна исправляться бесплатно.

Если человек выясняет, что по результатам кадастровых работ была допущена ошибка кадастровым инженером, он должен обратиться к этому инженеру и в рамках гарантийных обязательств тот обязан бесплатно подготовить межмежевой (между участками) или технический план и выдать его на руки заказчику для дальнейшего обращения в Севреестр с заявлением об исправлении реестровой ошибки. Если кадастровый инженер уехал, умер, или уволился, то придется обращаться к новому кадастровому инженеру и снова оплачивать услугу.

Меряют землю на расстоянии

Оказывается, что кадастровые инженеры могут вести свою работу в Севастополе не находясь здесь непосредственно.

— Есть кадастровые инженеры, которые работают дистанционно. Они географически могут находится в других регионах. Но в рейтинге нашем они также будут принимать участие, потому что проводили какие-то кадастровые работы в отношении объектов, которые находятся в Севастополе. Есть такие виды работ, для которых нужен непосредственно выезд на место, а есть работы, которые производятся удаленно с помощью беспилотных летательных аппаратов, — уточнила замначальника отдела.

Кадастровые инженеры получают аттестацию на соответствие в саморегулируемой организации (СРО) кадастровых инженеров, в которой они в обязательном порядке должны состоять. Именно эти организации осуществляют контроль за их деятельностью. Поэтому, если человеку оказана услуга ненадлежащего качества, он может обратиться в СРО с жалобой.