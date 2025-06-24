Севастопольские активисты ЛДПР вместе с волонтерами благотворительного фонда «Путь к Победе» и фонда имени Дениса Верульского передали нашим бойцам новую партию гуманитарной помощи. В нее вошли продукты, медикаменты, одежда, письма и даже детские рисунки, которые наши герои особенно ценят.

На вопросы нашего корреспондента ответил координатор Севастопольского городского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

— ЛДПР помогает участникам СВО, заботится об их семьях. Это какая-то ограниченная по времени и ресурсам партийная программа или что-то большее?

— Помощь защитникам — наш общий долг. Это дело каждого русского человека, каждого гражданина. Наши ребята на передовой сейчас воюют за всех нас, не щадя своих жизней. И мы в тылу просто обязаны быть вместе с ними, поддерживать, стоять с ними за правое дело плечом к плечу.

Для ЛДПР это всегда было и есть дело чести. Лидер нашей партии Леонид Слуцкий еще в самом начале СВО поставил чёткую задачу: помогать нашим бойцам всеми силами. И мы, Севастопольское отделение ЛДПР, активисты, волонтёры — всегда рядом с нашими защитниками. А поддержка, которую мы оказываем, — это прежде всего благодарность нашим ребятам. Поэтому, конечно же, помощь нашим героям была, есть и будет!

— А что будет после нашей победы, как ЛДПР видит послевоенное будущее?

— Никакого отката назад после СВО не будет! Только путь русского национального возрождения! Победа однозначно будет за нами — за всеми, кто уже сегодня строит государство на русской идее, а не на подражании Западу.

Сегодня как никогда важно говорить о возвращении русской идеи в центр общественной жизни. Это необходимо для защиты культурного суверенитета и, если хотите, нашего национального возрождения. Ведь долгие годы Запад откровенно навязывал нам абсолютно чуждые ценности — культ потребления, эгоизм, отказ от своей истории. Настоящих русских героев вытесняли поддельными западными кумирами. Подменяли честь — модой, Родину — брендами. И все это не было случайностью, это была системная и хорошо продуманная атака на нашу идентичность. Поэтому СВО сегодня — это сражение за нашу русскую цивилизацию, за наше будущее.

— Как вы считаете, насколько специальная военная операция изменила нашу страну?

— Сегодня Россия, наша армия, наш народ — едины и в правде, и в вере. И наша общая задача — закрепить этот постулат на благо страны и будущих поколений.

ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого говорит твёрдо и прямо: русская идея — это не архаика, это путь в будущее. Быть русским человеком по крови, по духу — значит быть сильным, хранить достоинство и защищать Родину. И эти принципы никому не удастся у нас отнять. Мы русские, и победа будет за нами!