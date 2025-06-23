Возбуждено уголовное дело после нападения льва в парке «Тайган»

Уголовное дело возбуждено после нападения льва на учредителя крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, сообщили в ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

«Произошедшая трагедия стала возможной вследствие грубого нарушения ответственными работниками парка львов «Тайган» правил техники безопасности при содержании опасных животных. Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ)», — цитирует сообщение ТАСС.

В СК уточнили, что О.Зубков занимает должность заместителя директора по зоологии парка. Травмы, которые он получил, квалифицированы следствием как тяжкий вред здоровью. Ход расследования поставлен руководством следственного управления на личный контроль. Следователи осмотрели место трагедии и изъяли предметы и вещи для исследования и приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, изучается документация по соблюдению техники безопасности.

Вечером 22 июня во время кормления хищников лев напал на Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, затем потерял сознание. Как уточнили в Минздраве Крыма, у него повреждены трахея, мышцы шеи, оторвана большая грудная мышца слева. Врачи ушили все повреждения, кровотечение остановлено.

23 июня О.Зубкова доставили в больницу Симферополя, его состояние стабильно тяжелое.