В парке «Учкуевка» открыли часовню в память о погибших 23 июня 2024 года

В результате обстрела погибли отдыхавшие на пляже двухлетняя Лиза Кирнос, восьмилетняя София Аверьянова, Александра Гурьева, Людмила Харина. Больше сотни людей получили ранения.

Родственники погибших обратились к властям Севастополя с инициативой установить в парке «Учкуевка» часовню в память о тех, чьи жизни оборвались год назад. Город разрешение дал и в годовщину трагедии часовню торжественно освятили.

Отцы погибших детей поблагодарили губернатора и правительство города за поддержку.

«Спасибо всем, кто пришел разделить с нами эту боль. Говорят, что время лечит — это не так. Благодарю губернатора и правительство — за то, что поддерживаете нас, за эту часовню. Она нужна нам всем, это память о наших детях», — сказал Сергей Кирнос.

«Весь Севастополь в прошлом году сплотился перед общей бедой. В первую минуту все кинулись помогать пострадавшим. Нашу Софийку увозили на машине совсем посторонние люди — мчались, чтобы как можно быстрее доставить её в больницу. К сожалению, она погибла... Михаил Владимирович, спасибо вам и всей вашей команде за то, что в течение всего вот этого года вы нас поддерживаете, за то, что помогли поставить эту часовню. Она будет здесь стоять и напоминать нам о том горе, которое произошло в прошлом году», — сказал Олег Аверьянов.

Благочинный Северного церковного округа города Севастополя протоиерей Борис Кравец отслужил заупокойную литию и освятил часовню. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику у часовни.