Студент предлагает создать «Научную империю»

В рамках Молодежного дня Петербургского международного экономического форума состоялась церемония награждения победителей ХХII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» — проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В возрастной категории от 18 лет в финальный этап конкурса прошли 183 участника. Третье место досталось Н.Волкову — студенту МГУ.

Его проект «Научная империя» — настольная цифровая игра по типу «Монополии», но ориентирована на научно-популярный туризм в регионах. На игровой карте — реальные научные и технологические объекты: лаборатории, исследовательские центры, экоцентры. В зависимости от собранных объектов игроки получают символические звания — ученый, инженер, эколог и др.

Уникальность проекта — в его двойном формате: настольная версия изготовлена из экологически чистых переработанных материалов, а онлайн-версия доступна через QR-коды, интегрированные в игровой процесс.

Н.Волков считает, что его «Научная империя» — это способ рассказать о науке интересно и понятно в игровом формате: «Мы хотели сделать так, чтобы наука перестала казаться чем-то скучным и далеким, чтобы каждый студент и школьник смог открыть для себя увлекательный мир исследований».

Молодой человек пообещал развивать игру — добавлять новые научные маршруты.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов. В сезоне 2025 года в нем приняли участие свыше 74 тысяч человек из всех регионов страны. Молодые люди от 14 до 35 лет предложили инициативы по развитию регионов и улучшению качества жизни. Работы были поданы в 13 тематических номинациях, охватывающих ключевые сферы общества.

Финалисты конкурса смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодежи и получить шанс на дополнительное финансирование своих инициатив.