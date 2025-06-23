Садоводческие товарищества не платят за электричество

Такую цифру озвучили в Севэнергосбыте и предупредили председателей СНТ, что недопуск энергетиков для отключения от энергоресурса, грозит должникам крупным штрафом.

«В целом СНТ задолжали за потребленную электроэнергию свыше 60 млн рублей. Это серьезная проблема. Долги недобросовестных потребителей негативно сказываются на стабильности работы энергосистемы», — рассказала начальник службы по работе с юридическими лицами ООО «Севэнергосбыт» Ирина Барабаш. По ее словам, эта электроэнергия уже потреблена, оплату за нее направят, в первую очередь, на исполнение обязательств перед генерирующими компаниями на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также перед сетевыми организациями для развития и поддержания в работоспособном состоянии сетевого комплекса.

Одна из действенных мер влияния на нерадивых потребителей — отключение электроэнергии за долги. В настоящее время частично ограничен в подаче электричества самый крупный должник — ТСН «Родник». СНТ «Горный» (долг 8,1 млн рублей) и ТСН «СТ Виктория-Балаклава» (долг 1,2 млн рублей) не допустили энергетиков к электрощитам. Обоим садовым товариществам за это грозит штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.