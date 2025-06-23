Плана по сохранению Памятного знака плавучему мосту через Севастопольскую бухту нет

Объект культурного наследия (ОКН) после ноябрьского шторма 2023 года признан аварийным, а еще бесхозным, поэтому сохранять его некому.

Так ответили в Управление охраны объектов культурного наследия города Севастополя на запрос «Севастопольской газеты» о перспективах спасения разрушенного памятника на Приморском бульваре.

«По результатам обследования сотрудниками Управления состояния объекта культурного наследия регионального значения «Начало плавучего моста через рейд. Мемориальное обозначение» после шторма, прошедшего в ноябре 2023 года, состояние объекта оценено как аварийное», — говорится в ответе.

Далее уточняется, что определение собственников для ОКН не входит в полномочия Севнаследия. Чтобы узнать, есть ли хозяин у мемориального знака или нет, следует обратиться в департамент по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО).

В Севнаследии напомнили, что работы по реставрации объектов культурного наследия проводятся исключительно по инициативе их собственников, которые в свою очередь должны от охранного органа, т.е. управления получить задание на проведение работ по сохранению, разработать научно-проектную документацию и получить разрешение на проведение работ по сохранению. Но в настоящее время ни задание ни разрешение на проведение таких работ Управлением не выдавались.

Беспризорные памятники Первой обороны

В сентябре будет отмечаться 170-летие окончания Первой обороны Севастополя, которая проходила в 1854-1855 годах и длилась 349 дней. Это было героическое противостояние русской армии и флота вражеской коалиции Англии, Франции и Османской империи.

После сдачи города неприятелю 27 августа 1855 года для перехода русской армии с Южной стороны Севастополя на Северную был построен понтонный мост. Его автор – военный инженер, генерал-лейтенант Александр Бухмейер. В результате уникального инженерного решения неприятель не смог пленить и уничтожить русскую армию. За беспримерную в военной истории работу — постройку через Севастопольскую бухту бревенчатого моста — А.Бухмейер был награжден орденом Белого Орла с мечами и милостивыми словами императора: «Благодарю тебя: ты спас мою армию!».

Сегодня большинство памятников Первой обороны Севастополя находятся в удручающем состоянии: Братское кладбище, парки и мемориальные знаки бастионов в упадке, Исторический бульвар — разрушен, стена архитектурно-мемориального комплекса, расположенная вдоль оборонительной линии и памятный знак историческому плавучему мосту, построенные в 1905 году к 50-летию первой обороны Севастополя, — фактически уничтожены.