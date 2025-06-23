Памятник подводникам начали обследовать

Как сообщила пресс-служба правительства Севастополя, сейчас специалисты обследуют памятник: выясняют из какого материала он сделан и где находятся места предыдущих ремонтов.

Памятник подводникам-черноморцам — объект культурного наследия, расположен на пересечении улиц Героев Севастополя и Брестской. Долгие годы он находится в удручающем состоянии. Кроме ежегодной покраски к Дню подводника, никаких других работ там не проводилось. Ветераны-подводники неоднократно обращали внимание власти города на разрушение памятного места, но безрезультатно.

О том, что Ямало-Ненецкий автономный округ хочет отремонтировать севастопольский памятник стало известно в канун 9 мая на очередном аппаратном совещании в правительстве города. Тогда руководитель Севнаследия Ирина Масликова доложила, что на объекте будет проведена большая работа по восстановлению инженерной инфраструктуры.

Работы начались в июне.

«Пока что идет обследование памятника. Специалисты тщательно изучают его металлические части, используя методы зондирования и точечной расчистки. Это позволит им установить, из каких материалов сделан памятник, и найти места, где его ранее ремонтировали, под множеством слоев краски. Полученные данные помогут создать полноценный проект реставрации», — написал в социальных сетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев и поблагодарил за помощь в реставрации объекта культурного наследия всех ямальцев.

Справка

Мемориал героям-подводникам «Витязи черноморских глубин» был создан по инициативе ветеранов-подводников на средства, собранные личным составом 14-й дивизии подводных лодок Черноморского флота. Он выполнен в виде рубки подводной лодки с фигурами командира и сигнальщика. По задумке скульптора, подводная лодка поднимается из морских глубин. Но в последние несколько лет бассейн наполняет разве дождевая вода. В парапет бассейна вмонтирована 21 мемориальная плита с именами 983 погибших в годы Великой Отечественной войны героев-подводников.

Авторы памятника — скульпторы Станислав Чиж и архитектор Адольф Шеффер. Строительство велось на общественных началах военными строителями флота, рабочими Севморзавода, личным составом 153-й бригады подводных лодок. Памятник открыт в 1983 году к 200-летию Севастополя.