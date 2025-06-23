Отремонтировать обещают максимально быстро

Снять реверсивное движение по мосту в Инкермане через реку Черная транспортники обещают к началу августа, а проезд по перекрытой улице Адмирала Октябрьского — осенью.

На аппаратном совещании правительства Севастополя 23 июня о работах на мосте в Инкермане доложил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев: «Работы проводятся в три этапа: ремонт под сооружением, на поверхности моста и в завершении уже покрытие асфальтобетоном. С 16 июня мы уже приступили ко второму этапу и с 1 августа планируем снять реверсивное движение».

Работы выполняют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в связи с выявленными во время ежегодной диагностики дефектами, влияющими на эксплуатацию.

Реверсивное движение на мосту введено всего неделю назад — с 16 июня. Но в рабочие дни на этом участке дороги собирались огромные пробки, что привело к часовым значительным опозданиям маршрутных автобусов. В выходные трафик был слабее, да и водители сориентировались, стали выбирать альтернативный проезд по трассе «Таврида», поэтому значительных пробок на подъезде к мосту не было.

Вторая «горячая» транспортная тема, которую обсудили на аппаратном совещании, — ход реконструкции подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского. По словам С.Таматаева, здесь уже установлены порядка 130 буронабивных свай. Рабочее движение по улице планируют запустить осенью, а не к концу года, как предусмотрено контрактом. Но точные сроки будут понятны после установки всех 213 свай.