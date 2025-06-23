На ул.Шевченко изменится организация дорожного движения

С 28 июня главной дорогой будет ул.Тараса Шевченко по направлению к развязке со Столетовским проспектом. В департаменте транспорта считают, что это исключит образование пробок.

Для тех, кто будет ехать со стороны магазина «Фреш», установят знак «Уступи дорогу».

Кроме того, на перекрестке Столетовского проспекта с ул.Колобова ограничат въезд к многоквартирным домам №27 и №29 по Столетовскому проспекту. Заехать туда можно будет только через новую кольцевую развязку.

Такая организация движения предусмотрена проектной документацией по строительству развязки на Столетовском проспекте, сообщили в департаменте транспорта Севастополя.