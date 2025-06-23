На директора «Тайгана» напали львы, растерзавшие его сотрудницу в 2024 году

Нападение на директора парка «Тайган» Олега Зубкова совершили львы, растерзавшие в 2024 году сотрудницу учреждения Леокадию Перевалову. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Вечером 22 июня во время кормления хищников лев напал на О.Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, затем потерял сознание. Как уточнили в Минздраве Крыма, у него повреждены трахея, мышцы шеи, оторвана большая грудная мышца слева. Врачи ушили все повреждения, кровотечение остановлено.

«Предварительно, по данным сотрудников парка, это те же львы, — сказал собеседник агентства. — Они были привезены в парк Зубковым из Мариуполя, в прошлом году они напали на сотрудницу парка, убив ее».

По данным правоохранительных органов, льва от О.Зубкова отогнала сотрудница парка Татьяна Алексагина. С пластиковым веником и ведром она отпугнула льва и вытащила мужчину.

В октябре 2024 года во время уборки клетки с тремя львами нападению подверглась Леокадия Перевалова, которая проработала в учреждении 17 лет. Позже Зубков заявил ТАСС, что напавших на сотрудницу львов усыплять не планируется. Однако затем он рассказал, что на территории «Тайгана» обязательно будет установлен памятник Л.Переваловой. В феврале 2025 года стало известно, что дело по факту ее гибели прекращено.