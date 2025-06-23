Контактный центр Севэнергосбыта не отвечает

Жители Севастополя который день не могут передать показания счетчиков в контакт-службу компании из-за аварии на телефонной линии.

С июня у ООО «Севэнергосбыт» новый телефон Единого контакт-центра: 8-800-550-73-26. Но дозвониться на него, чтобы подать показания электросчетчика невозможно. Как объяснили в пресс-службе компании, проблема в аварии на телефонной линии. Они надеются, что в ближайшее время ее устранят.

Показания пока можно подать через личный кабинет на сайте компании sevenergosbyt.ru или лично в офисах обслуживания физических лиц: пр.Ген.Острякова, 136, ул.Ленина, 72, ул.Громова, 8, ул.Новикова, 4, ул.Рыбаков, 7, ул.Суворова, 39А.

Сделать это нужно до 25 июня включительно.