Художников приглашают рисовать оперный театр

«Совсем скоро культурный кластер на мысе Хрустальном будет достроен, и, значит, этапы строительства уйдут в прошлое. Мы бы хотели сохранить память об этом периоде в жизни города не только на фотографиях, но на холсте и бумаге», — предложили в соцсетях представители АО «Арго».

Мыс Хрустальный 28 июня из строительной превратится в арт-площадку, где художники изобразят на холстах строящиеся здания Севастопольского театра оперы и балета и Российской галереи искусств. В авангарде пленэра — акварелист Александр Воцмуш, график Владимир Новиков и Дарья Рыбина, специализирующаяся на монументальном искусстве.

Пленэр стартует 28 июня в 16.00 в сквере у памятника «Матросу и Солдату». Всем желающим присоединиться к художественной акции, нужно заранее зарегистрироваться через форму по ссылке.