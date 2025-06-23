Арест Евгению Горлову продлили до 8 декабря

Бывший и.о.заместителя губернатора Севастополя проведет в СИЗО еще не менее пяти с половиной месяцев.

Ленинский районный суд Севастополя 23 июня рассмотрел вопрос об изменении меры пресечения Евгению Горлову, который был взят под стражу в конце августа 2024 года по обвинению в получении крупной взятки, и его подельнику Максиму Ларину, обвиняемому в посредничестве.

Гособвинение требовало оставить их под арестом до 8 декабря текущего года, а защита — отправить под домашний арест. Суд принял сторону прокуратуры.

Оба фигуранта уголовного дела будут этапированы из Москвы в СИЗО Симферополя. В этом судебном заседании они участвовали по видеосвязи.

По версии следствия, Е.Горлов получил через М.Ларина шесть миллионов рублей от ПАО «Севастопольгаз» и ООО «Цифровые инновации» за покровительство в получении госконтрактов.